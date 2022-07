FUSSBALL Schon zum fünften Mal führte der FC Reichenbach letzten Samstag den Kien-Cup durch. Teams aus der näheren und ferneren Umgebung sorgten für viele spannende Szenen. Die neuen Trainer der beiden teilnehmenden Reichenbacher Teams konnten auch gleich deren Formstand prüfen.

MICHAEL MAURER

Es ist knapp 10.15 Uhr an diesem schönen Samstagmorgen, als das erste Tor des fünften Kien-Cups fällt. Wer sich an frühere Trikots des FC Reichenbach erinnert, schreibt den Führungstreffer in dem Moment vielleicht den Gastgebern zu. Doch im grün-weiss gestreiften Shirt steckt in Wahrheit der Torschütze des FC Steffisburg. Dies veranlasst Christian Kallen, den neuen Trainer der Reichenbacher Fünftligamannschaft, seine Elf zusätzlich zu motivieren. «Kommt Jungs, es geht weiter!» Noch ist im…