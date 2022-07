GLEITSCHIRM Chrigel Maurer liefert sich mit drei ausländischen Konkurrenten einen harten Fight an der Spitze. Nach vier Tagen X-Pyr, dem Gleitschirmrennen quer über die Pyrenäen vom Atlantik zum Mittelmeer, hatte Maurer am Donnerstag noch rund 200 km vor sich.

MICHAEL SCHINNERLING

Sobald Chrigel Maurer nur etwas Wind spürt, ist er in der Luft. Und genau das war für den Adelbodner am Dienstag möglich. Beim ersten Wind flog er vom 2261 Meter hohen Punta Malacara rund 200 km weit. Am Donnerstag überflog Maurer die Spitze des 2877 Meter hohen Midi de Bigorre und weiter ging es ostwärts nach Andorra. Dort, an der Mittelmeerküste, liegt das Ziel Port de la Selva – und dieses muss hart erkämpft werden. «Chrigel muss am Tag mehr laufen als ein Marathonläufer. Das Ganze hier ist ein Abenteuer in…