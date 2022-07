GLEITSCHIRM An der fünften Ausgabe der Eigertour gewann Chrigel Maurer. Knapp dahinter landeten Michael Maurer und Patrick von Känel. Als Vierter kam Sepp Inniger ins Ziel.

MICHAEL SCHINNERLING

Mit dem Gleitschirm unterm Arm stürmten die beiden Frutiger Chrigel Maurer und Patrick von Känel am vergangenen Freitag zum Zielbogen. Von Känel war eine Sekunde schneller und entschied den Endspurt zunächst glücklich für sich. «Ich dachte, die Zeit wird beim Erreichen des Ziels in der Luft gestoppt. Da hatte ich wohl die Regeln nicht so gut gelesen», räumte Maurer ein. Als Dritter kam Michael Maurer und als Vierter Sepp Inniger ins Ziel. Doch die Reihenfolge der Spitzenränge wurde nach dem Rennen noch geändert: Von Känel bekam eine Stunde Strafe aufgebrummt, weil er ein Wildschutzgebiet touchiert…