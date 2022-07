Susanne Enz arbeitet seit 20 Jahren im Bad Heustrich und hat hier auch ihren Mann kennengelernt. Die 36-Jährige ist eine begnadete Mitarbeiterin in der Töpferei. Ihre Tonprodukte zeugen von viel Liebe zum Detail.

MICHAEL SCHINNERLING

Wenn Susanne Enz in der Töpferei ist, spürt man ihre Freude an der Arbeit. Stundenlang kann sie ein Werkstück bearbeiten und liebevoll verzieren. Es ist der Ort, an dem die Giswilerin sich wohlfühlt und aufblüht. Gestartet hat die 36-Jährige 2002 mit einer Lehre in der Wäscherei. Anschliessend arbeitete sie im Hausdienst und seit 2004 in der Töpferei. «Ich mache das gerne. Es ist schön zu sehen, wenn ein Frosch, ein König, eine Blumenvase oder ein Vogelhäuschen entsteht», erklärt Enz. Gemeinsam mit acht bis zwölf Personen arbeitet sie von 8 bis 17.30 Uhr. In…