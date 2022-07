Am 17. Juli findet die 20. Mineralienbörse statt. Anlässlich des Jubiläums wird eine Sonderausstellung eingerichtet, bei der Funde des verstorbenen Strahlers Kilian Ogi sowie seltene Exemplare aus der Region zu sehen sind.

ANJA SCHRANZ

Der pensionierte Bähnler Hermann Ogi spielte bereits 1999 mit dem Gedanken, in Kandersteg eine Mineralienbörse für den Verkauf schweizerischer Fundstücke zu organisieren. Damals war er gerade zurück in sein Kandersteger Elternhaus gezügelt. Um die Jahrtausendwende herum gab es zwar bereits Mineralienbörsen in der Schweiz, aber dort wurden hauptsächlich ausländische Stufen (so nennt man ein Stück Mineralstein) gehandelt. In Kilian Ogi und Rudolf Sieber fand er zwei Gleichgesinnte für die Gründung eines OK, und schon 2002 wurde die erste Kandersteger…