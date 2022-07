VOLTIGIEREN Nach dem letzten Qualifikationsturnier steht fest, dass sich Michelle Brügger ein Ticket für die Europameisterschaft im Einzelvoltigieren gesichert hat. Diese findet vom 27. bis 31. Juli in Kaposvár (Ungarn) statt.

Die letztjährige Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft war für Michelle Brügger ein Highlight und der bisher grösste sportliche Erfolg. Da 2021 das letzte Juniorenjahr für die Frutigerin war, muss sie sich nun in der laufenden Saison unter den Athletinnen der Kategorie U21 Young Vaulters behaupten. Neu muss sie neben Pflicht und Kür auch noch ein Technikprogramm absolvieren.

Im November 2021 wurde Brügger in den nationalen Kader berufen und startete Ende April am ersten Qualifikationsturnier in Ermelo (Niederlande). Nach einem starken Wettkampf resultierte ein…