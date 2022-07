SCHWINGEN Am Sonntag schlägt für die Berner am Kantonalen Teilverbandsfest in der «Stockhorn Arena» die Stunde der Wahrheit. Die Wackelkandiaten haben dort letztmals die Möglichkeit, sich für das «Eidgenössische» Ende August in Pratteln zu qualifizieren.

WERNER FRATTINI

Von den Schwingern aus dem Kandertal haben sich mit grösster Wahrscheinlichkeit Curdin Orlik, Thomas Inniger, John Grossen, Josias Wittwer, Hanspeter Luginbühl und Jan Wittwer bereits einen Startplatz fürs Eidgenössische Schwingfest gesichert. Matthias Tschan, Urs Schütz und Peter Ryter brauchen einen Kranz, um die Selektion zu erreichen.

Viele Favoriten

Aufgrund der breiten Spitze im Berner Team ist es schwierig, einen klaren Favoriten für den Festsieg auszumachen. Angefangen beim Emmentaler Matthias Aeschbacher über den…