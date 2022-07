SCHWINGEN Am Oberländischen Jungschwingertag letzten Samstag in Oey-Diemtigen waren auch 43 Teilnehmer aus der Region vertreten. Manchen von ihnen fehlte das Kampfglück im Final. Insgesamt standen 344 Jungschwinger im Einsatz – und rund 1000 Zuschauer verfolgten den Wettkampf.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Jungschwinger aus dem Frutigland zeigten eine sehr gute Leistung am Oberländischen Jungschwingertag in Oey-Diemtigen. So holte sich beispielsweise Adrian Schärz aus Aeschi den Schönschwingerpreis für seine vielseitige Schwingweise. Cedric Mühlematter von der Schwingersektion Aeschi erlangte in seiner Altersklasse 2011–2012 den ersten Rang. Mit einem zweiten Rang in der Altersklasse 2005–2006 schloss sein Klubkamerad Remo Schärz den Wettkampf ab. Von den Reichenbacher Teilnehmern holten sich…