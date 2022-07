FUSSBALL Der FC Frutigen kann mit der vergangenen Saison mehrheitlich zufrieden sein. Die Vorfreude auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs 2021 / 22 war enorm. Entsprechend motiviert gingen die SpielerInnen des Vereins ans Werk und erkämpften sich einige schöne Erfolge.

TONI STOLLER

Mit vielen Fragezeichen startete die vergangene Saison für die FussballerInnen. Wird die Pandemie den Spielbetrieb nach dem Neustart wieder bremsen? Sind die SpielerInnen nach längeren Unterbrüchen noch genügend motiviert oder hatten sie ihre Fussballschuhe inzwischen gar an den Nagel gehängt? Rasch waren die Bedenken aus dem Weg geräumt. Die Freude bei den Akteuren war so gross, dass diese vom ersten Training und den darauffolgenden Spielen an mit Vollgas ans Werk gingen. Das verantwortungsbewusste…