Am zentralschweizerischen Tambouren- und Pfeiferfest vom 7. bis 10. Juli im bernischen Kirchberg erzielte der Tambourenverein Frutigland gleich mehrere Erfolge. Als Sektion ertrommelte sich der Verein in der dritten Stärkeklasse den dritten Platz. In den Gruppenwettspielen Veteranen konnten die drei Teilnehmer René Rubin, Marcel Zurbrügg und Roland Däpp mit ihrer Gruppe ebenfalls den dritten Platz ergattern. In den Einzelwettspielen der Kategorie T3 erlangte Silvio Schmid den ersten Platz. In der erstmals ausgetragenen Fun-Kategorie, bei der das Publikum die Rolle der Jury übernahm und die Platzierung nicht so wichtig war, nahmen die Frutigländer in einem vollen Festzelt einen tosenden Applaus entgegen, der ebenfalls zum dritten Rang reichte. Diese Resultate freuen den Verein und zeigen,…