Am 18. Juni wurde im Foyer der Widihalle gefeiert, dass Frutigen seit einer halben Dekade eine zertifizierte Fair Trade Gemeinde ist. Der Anlass endete mit einer angeregten Podiumsdiskussion über die Zukunft des fairen Handels.

Vor fünf Jahren wurde Frutigen zur schweizweit vierten Fair Trade Town ernannt. Nun beging man dieses Jubiläum mit einem grossen Fest gemeinsam mit verschiedenen Partnerbetrieben. Heute ist Frutigen eine von 19 Gemeinden in der Schweiz, die dieses Siegel hat, und weitere 250 arbeiten daran.

Diese Auszeichnung erhielt Frutigen, weil das Nachhaltigkeitsziel vom Gemeinderat anerkannt wurde und mittlerweile schon eine Grosszahl an Betrieben verschiedene Fair-Trade-Produkte in ihrem Betriebsalltag etabliert haben. Von einigen davon konnten sich die Anwesenden am Jubiläum…