VORSCHAU Der Start in den diesjährigen Kultursommer ist laut den Verantwortlichen des Alpentheaters voll geglückt: mitreissende Konzerte, ein begeistertes Publikum und gutes Wetter. Diesen Samstag geht es weiter mit der Berner Neo-Folk-Formation Colibri. Das Quartett um den Patent-Ochsner-Gitarristen Disu Gmünder präsentiert sich immer wieder als Liveband, bei deren Auftritten man kaum ruhig sitzen kann. Am 6. August gibt das Spoken-Word-Ensemble «Bern ist überall» topaktuelle Texte und Musik zum Besten, die bei einem Arbeitstreffen im Kiental im Haus von Guy Krneta entstanden sind. Den Abschluss des Kultursommers bilden am 13. August das Duo Falter (Barbara Schirmer am Hackbrett und Carlo Niederhauser am Cello) sowie am 20. August Walter Däpp (Texte) und Ronny Kummer (Musik) mit ihrem…