GLEITSCHIRM Im Juni 2023 findet die 10. Austragung des härtesten Gleitschirm-Wettkampfes der Welt statt. Die TeilnehmerInnen des Redbull X-Alps durchqueren den Alpenbogen lediglich zu Fuss und mit dem Gleitschirm. Erstmals machen die PilotInnen halt im Frutigland.

Seit dem 1. Juli können sich die Athlet-Innen für die nächste Austragung des «Redbull X-Alps»-Wettkampfes im 2023 bewerben. Nach der Selektion werden die TeilnehmerInnen im kommenden Oktober und die Strecke im März nächsten Jahres bekannt gegeben. Der Startschuss in Salzburg fällt am 18. Juni 2023. Der Frutigländer Chrigel Maurer hat den Wettkampf im Jahr 2021 bereits zum siebten Mal in Folge gewonnen. Neben ihm gehören auch Patrick von Känel und Sepp Inniger zu den Favoriten.

Auf ihrem Weg über die Alpen passieren die PilotInnen…