TURNEN Letzten Samstag starteten 140 Athleten aus der ganzen Schweiz am Bernisch-Kantonalen Nationalturntag in Vinelz. Auch das Frutigland war mit elf TeilnehmerInnen – und zwei Podestplätzen – vertreten.

Zehn Turner und eine Turnerin aus dem Frutigland nahmen an diesem Nationalturntag teil – so viele wie schon lange nicht mehr. In der Kategorie der Jüngsten, «Piccolo», gab es sogar einen Sieg durch den Krattiger Dario Reichen. Mit der Maximalnote im Hochweitsprung und guten Resultaten im Weitsprung sowie im 60-Meter-Lauf war er nach den Vornoten bereits auf dem dritten Rang klassiert. Mit zwei Plattwürfen sicherte sich Reichen seinen ersten Sieg im Nationalturnen. Weil der Reichenbacher Elia Jaggi den dritten Rang erreichte, waren sogar zwei Frutigländer auf dem Podest vertreten. Nach…