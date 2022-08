Frutigen

Der bisherige Hauswart der Schulanlage Kanderbrück, Remo Kallen, hat seine Anstellung per 31. Juli bei der Einwohnergemeinde Frutigen gekündigt und wird eine Anstellung in der Privatwirtschaft antreten. Weil der bisherige Hauswart der Schulanlage Widi, Martin Müller, ab 1. August 2022 in die S...