WETTER In den nächsten Tagen wird es richtig heiss, wie der Wetterdienst MeteoNews am Montag meldete. Am heutigen Dienstag soll die Hitze hierzulande ihren ersten Peak erreichen mit Höchstwerten zwischen 34 und 37 Grad, stellenweise sogar bis zu 38 Grad.

Im Frutigland wird es zwar nicht ganz so warm, doch auch hier klettern die Temperaturen teilweise über die 30er-Marke. In Kandergrund, Krattigen, Aeschi und Frutigen muss man mit 32 Grad rechnen, in Reichenbach gar mit 33. Etwas angenehmer dürfte es in den höher gelegenen Regionen werden: Adelboden und Kandersteg verbleiben wahrscheinlich knapp unterhalb der 30er-Zone.

Temperaturrekorde in Grossbritannien

Am Mittwoch gehen die Temperaturen laut MeteoNews etwas zurück und die Gewitterneigung ist erhöht, es bleibt aber sehr warm. Auch danach…