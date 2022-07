Das kleine, feine Festival ist quicklebendig

In der Aussenanlage des Kientalerhofs herrschte eine Stimmung wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne schien vom strahlend blauen Himmel, Kinder und Erwachsene planschten im Naturteich – und die Künstlerinnen und Künstler trugen das Ihre zum Gelingen des Jubiläums bei. Der Frutiger Singer-Songwriter Christoph Trummer war erstmals fürs Programm verantwortlich. Bekannte Namen aus der Schweizer Musikszene wie Steff la Cheffe, William White oder der begnadete Örgeler und musikalische Brückenbauer Werner Aeschbacher sorgten auf der Haupttribüne und im «Chienehuus» für eine entspannt-heitere Stimmung. Höhepunkt war der Auftritt der «Natural Sound All Star Band» am späten Sonntagnachmittag. Sie vereinigte Künstlerinnen und Künstler, die ihr Publikum während…