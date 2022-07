Es war viel los auf der Bahnhofmatte

Der Kandersteger Concours ist das einzige viertägige Reitfest in der Schweiz. ReiterInnen und Angehörige verbringen hier einige Tage Ferien. Die PferdesportlerInnen schätzen es besonders, inmitten der Berglandschaft zu reiten. Am Abend treffen sich ReiterInnen und auch Einheimische im Festzelt, wo bis in die frühen Morgenstunden zu DJ-Musik getanzt und gefeiert wird.

Die Stimmung auf der Bahnhofmatte war in den vergangenen Tagen entsprechend locker. Durstige und hungrige BesucherInnen fanden im Festzelt, am Glacé- und am Bierstand eine Auswahl an Getränken und Speisen. Wer es ein bisschen «nobler» wünschte, fand in der neu eingeführten «Riders Lounge» edle Weine und hausgemachte Canapés. Die kleinsten Gäste vergnügten sich auf der Hüpfburg oder im…