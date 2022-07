Aufregung, Vorfreude und Nervenflattern gehören stets zu einer Schülertheatervorstellung – so auch am vergangenen Donnerstagabend. Die Jugendlichen der Abschlussklassen der OS Dorf traten vor grossem Publikum mit einem ziemlich speziellen Stück auf.

Herr und Frau Direktor Juwelier checken in einer Suite des Hotels du Lac ein. Dort warten bereits drei steckbrieflich gesuchte Ganoven darauf, den Tresor des Paares zu knacken. Es beginnt ein Verwirrspiel mit vielen komischen und zum Teil auch abstrusen Situationen.

In diesem Stück, das ein wenig an den Film «Und täglich grüsst das Murmeltier» erinnert, sieht man dreimal die gleichen Szenen, die aber jedes Mal aus einem anderen Raum der Suite gezeigt werden. So erfährt man erst allmählich, was genau passiert ist. Bleibt man nach dem ersten…