Typische Geste

In den 1980er-Jahren kam ich mit Dölf Ogi wiederholt in Kontakt. Besonders lustig in Erinnerung bleibt mir ein Erlebnis in Kitzbühel, wo ich als zeitweiliger Arzt der Skinationalmannschaft einmal im nicht unbekannten «Weissen Rössl» einquartiert war. Spät abends traf plötzlich überraschend Dölf, damals Direktor des Schweizerischen Skiverbands, ein, um sich die Abfahrt am nächsten Tag anzusehen – und es gab keine freien Zimmer mehr. Da fragte man mich, der ich offenbar das grösste Bett im Zimmer hatte, ob es mir gleich wäre, wenn … Natürlich war es mir gleich, und wir verbrachten die Nacht komplikationslos zusammen im grossen Doppelbett. Ich kann mich jedenfalls nicht an morgendliche Schnarchvorwürfe oder ähnliches erinnern. Im gleichen Zusammenhang taucht da auch die…