«Unser Plan sah vor, die Aufräumarbeiten am Dienstag- oder spätestens am Mittwochabend abgeschlossen zu haben. Dieses Ziel war aber zu sportlich», meinte Jürg Gerber, Chef Bau und Logistik des Oberländischen Turnfests, am Mittwochabend. Wegen starken Regens am Sonntagabend verzögerten sich die Arbeiten. Heute Freitag ist es wohl soweit, rund um den Flugplatz kann wieder der Alltag einziehen. Gerber und seine HelferInnen sind müde und glücklich, dass es innerhalb des Teams bloss kleine Blessuren, jedoch keine ernsthaften Verletzungen gegeben hat.

KATHARINA WITTWER