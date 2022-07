AMERICAN FOOTBALL Vom 6. bis zum 12. Juli war das Schweizer Nationalteam U19 an der C-EM in Prag vertreten. Mit dabei waren auch Beni Zurbriggen (Mülenen) und Isaac Antolovich (Kiental). Bei den Gruppenspielen lief es nicht ganz wunschgemäss – in einem Punkt schrieb das Team aber Geschichte.

MICHAEL SCHINNERLING

In der C-Gruppe waren zwei Gruppenspiele zu absolvieren. Die Schweizer wussten: Gegen Deutschland würde es enorm schwer werden. Am Samstag, 9. Juli, stand der erste Match gegen den Nachbarn an. Mit 78:09 verloren die Schweizer zwar, erzielten aber ein historisches Ergebnis. «Die Nationalmannschaft hatte bisher noch nie einen Punkt geholt – und wir haben es geschafft, deren neun zu machen. Wir erzielten einen Touchdown (6 Punkte) und ein Field Goal (3 Punkte)», erklärt Isaac…