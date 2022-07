Christoph Trummer, Programmleiter

«Es macht mir grosse Freude, ein ‹wildes› Programm zusammenstellen zu dürfen. Am Natural Sound lässt sich das Publikum auf die Musik ein. Es ist sehr offen für das Neue und Ungewöhnliche – ein Traum für jeden Programmleiter!

Ich habe die vielen Festival-Habitués unter den KünstlerInnen gefragt, wen sie mir fürs Jubiläum vorschlagen würden. So stiess ich auf neue und im Kiental noch unbekannte Namen. Mein persönlicher Wunsch war der Auftritt der Sängerin Billie Bird aus der Romandie. Und William White etwa hat seine Tochter Noa Faith White mitgebracht. Das Festival hat eine ganz besondere musikalische Handschrift und ist geprägt vom Geist einer grossen Familie. Beides will ich weiterführen.»