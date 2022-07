72 Kinder nahmen in der ersten Juliwoche an den Kursen des Schwimmklubs Adelboden teil. Seit 2013 finden diese unter der Leitung von Karin Noto-Maurer statt, die zuvor diverse Kurse als Hilfsleiterin und die Ausbildung zur Schwimmlehrerin absolviert hatte. Nachdem sie mittlerweile über 800 Kindern die Grundlagen des Schwimmens beigebracht hat, wird sie die Leitung nun abgeben. Am letzten Schwimmkurstag wurde Karin Noto-Maurer von der Präsidentin Pia Schärz mit einem Präsent überrascht.

Mit Marketa Allenbach und Robert Qualigato wurden zwei erfahrene und motivierte Nachfolger gefunden, sodass die Schwimmkurse in Adelboden auch in Zukunft durchgeführt werden können.

ANDREA HARI-OESTER, SCHWIMMKLUB ADELBODEN