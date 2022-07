Letzten Freitag hielt der Hockeyclub seine jährliche Generalversammlung ab. Der Verein schloss ein sportlich wie finanziell erfolgreiches Geschäftsjahr ab und erhielt einen neuen Präsidenten: Andreas Wagner löst Mario Zimmermann ab.

Noch-Präsident Mario Zimmermann begrüsste letzte Woche die anwesenden Mitglieder des EHC Adelboden zur ordentlichen Hauptversammlung in der Freizeit- und Sportarena. Trotz abgesagter Events und eines einmonatigen Unterbruchs aller Meisterschaften im vergangenen Januar zog er ein versöhnliches Fazit und gratulierte der 1.-Liga-Mannschaft nochmals zu ihrer erfolgreichen Saison und dem 2. Platz in der Gruppe West. Einen Gewinn gab es auch bei den Finanzen zu vermelden: Die Jahresrechnung schloss mit einem Plus von 6818 Franken ab. Dem haushälterischen Umgang mit…