Bis am 16. Oktober können Wanderlustige ein Spezialticket für ihre Ausflüge kaufen. Dieses bietet eine Rundreise von Spiez via Lenk und Adelboden an den Ausgangsort zurück.

Zug, Bus und Bergbahn – alles in einem Ticket und doch ganz individuell: In Zusammenarbeit mit der BLS lanciert Adelboden-Lenk ein Rundreise-Angebot. Stephan Rieben, Produktmanager und Projektleiter bei den Lenk Bergbahnen, erklärt: «Ab Spiez fahren Gäste mit Zug und Bus bis an die Lenk. Dort gondelt es sich bequem hoch zum Metschstand, wo das Bergabenteuer beginnt.» Auf einer der drei vorgeschlagenen Routen kann die Bergwelt entlang der Gemeindegrenzen von Adelboden und der Lenk entdeckt werden.

Das Ziel der Wanderung ist Adelboden. In der Heimat des Vogellisis angekommen, geht es mit Bus und BLS-Zug zurück an den…