Am Sonntag fand auf der Bonderalp ein gemeinsamer Gottesdienst von Heilsarmee und Pfingstmission statt, der etliche Besucher anlockte.

FRITZ INNIGER

Schon am Vorabend hatten einige Mitglieder der Jugendgruppen von Heilsarmee und Pfimi ihre Rucksäcke gepackt und waren Richtung Bunderspitz gewandert, um dort die Nacht zu verbringen. Das Wetterglück war ihnen hold, so durften sie am Abend den Sonnenuntergang und in der Morgenfrühe einen schönen Sonnenaufgang erleben. Nach dem Mittag nahmen sie am Berggottesdienst auf der Bonderalp teil.

Solche Anlässe in der freien Natur sind oft gut besucht. So kam es auch am Sonntag vor, dass Wanderer spontan stehen blieben und zuhörten, was gepredigt wurde. Für den musikalischen Rahmen und die Liedbegleitung sorgte wie immer die Heilsarmeemusik. Rolf…