Göttliche Synapsen

Nie hat mir eine Kolumne mehr Reaktionen eingebracht als jene, die ich vor vielen Jahren – damals noch im «Berner Oberländer» – über den Glauben schrieb. Ob jemand an Gott glaube oder nicht, so mutmasste ich, hänge von den Schaltungen seiner Gehirnsynapsen ab. Das war nicht frei erfunden – es war damals in den Zeitungen zu lesen, als Hypothese der neurophysiologischen Forschung. Demnach könnte das gläubige Erleben Gottes ein blosses Hirngespinst sein.

Die meisten Zuschriften, die ich erhielt, meinten es gut mit mir: Ich solle einfach mal die Bibel lesen! Dann würden mir diese gehirnwissenschaftlichen Flausen schon vergehen, und ich würde unweigerlich zum Glauben finden. Allerdings: Ein solches Resultat wollte sich bisher nicht einstellen. Da kann ich die Bibel…