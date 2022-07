Wer bei Fernreisen in einer anderen Zeitzone ankommt und auf wichtige Medikamente angewiesen ist, muss deren Dosierung unter Umständen anpassen. Zeitdifferenzen von weniger als drei bis vier Stunden sind in der Regel unproblematisch und die Einnahme kann zur selben Lokalzeit wie zu Hause erfolgen.

Bei Reisen an die amerikanische Westküste (minus neun Stunden) oder in den Fernen Osten (plus sieben oder acht Stunden) ist aber eine Dosisanpassung erforderlich. Für eine sichere Verhütung mit der Pille wird bei Zeitdifferenzen von über neun Stunden die Einnahme einer Zwischenpille nach 12 Stunden empfohlen, danach wie gewohnt zur aktuellen Ortszeit.

Bei reinen Gestagenpillen (Minipille) muss bereits ab einer Zeitdifferenz von drei Stunden nach zwölf Stunden eine Zwischenpille eingenommen…