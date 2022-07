DIE KOSTEN DES (NICHT-)LESENS

In Japan nennt man das Phänomen «Tsundoku». Und auch wenn dieser Begriff hierzulande nicht zum Grundwortschatz gehören mag: Was dahintersteckt, dürfte den meisten SchweizerInnen vertraut sein.

Von der Hoffnung auf stressfreie Zeiten beseelt, betreten wir eine Buchhandlung. Das erworbene Objekt landet dann zuhause auf einem Bücherstapel – und bleibt dort auch liegen. Denn egal, zu welcher Tagesoder Jahreszeit: Irgendwie taucht stets etwas auf, das uns von der gemütlichen Lektüre abhält.

Erklärungsansätze für «Tsundoku» – also den Bücherkauf ohne anschliessendes Lesevergnügen – liegen auf der Hand. Lesen ist anstrengend und wir sind faul. Die Passivberieselung durch Netflix und Smartphone ist in solchen Situationen die bequemere Variante. Weil wir aber genau…