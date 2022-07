WERDEN SIE PAPST!

Bald schon versenken wir an der Urne die neue AHV-Reform. Denn diese beinhaltet eine Erhöhung des Rentenalters – bislang das sichere Todesurteil für eine Revision bei der Altersvorsorge. Wir alle wollen zwar älter werden, aber nicht länger arbeiten. Aber wäre das denn wirklich so schlimm?

Unsere Landesregierung ist zumindet mal ein gar nicht so schlechtes Vorbild. Ihr Durchschnittsalter beträgt 59,14 Jahre. Fünf der sieben BundesrätInnen sind Ü60, Routinier Ueli Maurer zählt gar 71 Lenze.

Welch jugendliches Alter! Richtet man den Blick ins Ausland, gelangt man in ganz andere Sphären. In Italien ist ein gewisser Silvio Berlusconi drauf und dran, mit bald 86 Jahren erneut die ganz grosse politische Bühne zu betreten (ja genau, das ist der faltenlose «Cavaliere», der 1994…