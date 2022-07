UNFALL Am frühen Donnerstagmorgen sind in Blausee-Mitholz ein Motorrad und ein Auto zusammengestossen. Der Motorradfahrer und sein Sozius mussten daraufhin mit Rettungshelikoptern ins Spital geflogen werden. Die Strasse war rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Am Donnerstag wurde der Kantonspolizei um kurz vor 5 Uhr ein Verkehrsunfall am Bühl in Blausee-Mitholz gemeldet. Ein Motorradfahrer mit einem Sozius war von Frutigen herkommend in Richtung Kandersteg unterwegs gewesen, als er kurz nach dem Mitholz-Tunnel aus noch zu klärenden Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Der 16-jährige Motorradfahrer und der 20-jährige Sozius wurden beim Unfall schwer verletzt. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit je einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.…