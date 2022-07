Nach 40 Jahren Schuldienst – davon 37 Jahre in Aeschi – wurde Toni Spring letzte Woche von der Oberstufenschule Aeschi-Krattigen feierlich in die Pension verabschiedet.

IRENE HEBER

Der Lehrer ahnte nichts. Während er noch die allerletzten Unterrichtsminuten vor seiner Pensionierung absolvierte, hatten sich draussen vor dem Schulhaus auf dem grossen Parkplatz still und heimlich die SchülerInnen versammelt. Sie bildeten ein langes Spalier und warteten auf Toni Springs Erscheinen. Als er aus dem Schulhaus trat, hoben die SchülerInnen die Arme und brachen in Hochrufe aus. Der Lehrer war überwältigt und schritt gerührt durch das Spalier. So etwas hatte er nicht erwartet. Hinzu kam noch der vom Schulverein gesponserte Apéro, der vor dem Gebäude festlich aufgebaut worden war.

Sportliche…