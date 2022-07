SCHIESSEN Der Frutiger Amtscup geht in die dritte Runde. Nun wird entschieden, wer am 24. September im Final in Kandersteg noch dabei sein wird.

MARCEL MARMET

Die Frutigländer Schützen sind treffsicher, das ist hinlänglich bekannt und wurde auch in der zweiten Runde des Amtscups eindrücklich bestätigt. Insbesondere die Gruppe «Lueg is Land» von der Schützengesellschaft Krattigen hat mit dem Spitzenresultat von 723 Punkten ihre Klasse unter Beweis gestellt. Doch auch die Krattiger Jungschützen sind stark unterwegs. Mit Philippe Zeller und Simon Morgenegg führten gleich zwei Nachwuchstalente die Einzelwertung an. Die dritte Runde wird also spannend. Kann die Gruppe «Lueg is Land» ihren Höhenflug weiterführen und gelingt den Jungschützen gar der Einzug in den Final? Sicher ist, dass am 24.…