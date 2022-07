«Frutigländer»-Mitarbeiterin Yvonne Baldinini hat im Sillerengebiet in Adelboden über mehrere Tage eine Murmeli-Familie beobachtet. In den Morgen- und Abendstunden zeigten sich oft fünf der pelzigen Nager gleichzeitig. Nebst ihrem Bau finden sie offenbar noch in einer Sennhütte Zuflucht.

YVONNE BALDININI

Murmeltiere leben in Familien von bis zu 20 Individuen. Die Gruppen bestehen aus einem Paar und dessen Nachkommen. Die Jungen aus mehreren Jahren bleiben zunächst bei ihren Eltern. Im Sommer sind die Nager damit beschäftigt, für den Winter vorzusorgen, indem sie sich eine Fettschicht anfressen. Besonders gern mögen sie Alpenklee, Mutterwurz, Wegerich-Arten oder Labkräuter. Sie verschlingen täglich rund ein Kilo Gräser.

Murmeltiere bauen weit verzweigte Tunnelsysteme. Der Winterkessel…