Auch in höheren Lagen wurde es in den letzten Tagen heiss. Kein Wunder also, zog es unsere LeserInnen mehrheitlich zu früher oder später Stunde in die Berge. Die speziellen Lichtverhältnisse sorgten dabei für spektakuläre Bilder.

Oben: Bereits in der Morgendämmerung stand Robertus Laan aus Aeschi auf dem Morgenberghorn.

Mittlere Reihe: Peter von Känel-Stoller aus Scharnachtal gönnte sich den Sonnenaufgang derweil vom Chistihubel im Kiental aus.

Untere Reihe: Elsi Rösti aus Kandersteg erblickte auf der Alp Giesenen vor dem Einnachten nur noch die umrisse einer Kuh.

