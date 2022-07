Adressänderung von einst

Musste 1922 ein werdender Vater die Hebamme zu einer Hausgeburt holen, war es wichtig zu wissen, in welchem Haus und hinter welcher Türe er diese finden würde. Ob Clara Lindner in Kandersteg oder Frutigen oder sonstwo im Anzeigergebiet wohnte, schien immerhin hinlänglich bekannt zu sein, Telefone gab es zu dieser Zeit noch längst nicht in jedem Haus.

INSERAT AUS DEM «ANZEIGER FÜR DEN AMTSBEZIRK FRUTIGEN»

TEXT: REDAKTION