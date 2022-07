In der vergangenen Woche fand zweimal die Musicalaufführung «Dr. Roland am Schönhiitswettbewärb» der Schule Kandergrund statt.

IRENE HEBER

In der Turnhalle kam ein grossartiges Gemeinschaftswerk von Schülern, Lehrern und Eltern zur Aufführung. An die siebzig Kinder, vom Kindergartenalter bis zur 6. Klasse, machten mit Begeisterung und vollem Einsatz mit. Auf der Bühne spielten die Fünf- bis Achtjährigen. Im Schulchor, der sich vor der Bühne befand, sangen die Neun- bis Zwölfjährigen. Musiklehrerin Barbara Brügger begleitete die Kinder am Klavier mit schwungvoller und mitreissender Musik.

Jahresthema «Biodiversität» umgesetzt

Passend zum Jahresthema «Biodiversität» ging es im Musical um eine Schönheitskonkurrenz von Insekten. Jedes Kind durfte selbst bestimmen, welche Rolle es übernehmen…