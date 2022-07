TENNIS Am Wochenende fand das traditionelle Clubturnier in Adelboden statt. 56 SpielerInnen aus dem ganzen Frutigland massen sich in einem dicht gedrängten Wettkampfprogramm.

Da die Wetterprognosen aus Sicht der Veranstalter perfekt waren, wurde noch ein Trostturnier gespielt. Somit konnte man allen Teilnehmern mindestens zwei Spiele garantieren. Das Turnier begann am Freitagabend mit zwölf Partien. Übers ganze Wochenende wurden in 30 Stunden 67 Spiele auf allen 4 Plätzen ausgetragen. Der Turnierleiter Reto König war herausgefordert, alle Begegnugen zu planen. Das Wetter spielte jedenfalls mit – nur ein Tropfen Regen hätte den kompletten Anlass ins Wanken gebracht.

Es gab drei Haupttableaus (Herren R6 / R9, Herren R2 / R6 und Damen R6 / R9) sowie das erwähnte Trosttableau. Clubmeister des…