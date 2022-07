ARBEITSMARK T Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Bern sank im Juni 2022 um 607 Personen auf 8580. Die Quote ging von 1,6 auf 1,5 Prozent zurück (Schweiz: von 2,1 auf 2,0 Prozent). Der anhaltende Rückgang der Arbeitslosigkeit lässt sich mehrheitlich mit saisonalen Effekten erklären, ist aber breit abgestützt. Bereinigt um die jahreszeitlichen Effekte ist der Wert im Kanton Bern stabil geblieben. Am stärksten war der Rückgang im Gastgewerbe (–187 Personen), im Baugewerbe und in der MEM-Industrie (je –79 Personen). Zudem wiesen nahezu alle übrigen Branchen rückläufige Arbeitslosenzahlen auf.

In allen Verwaltungskreisen ging die Arbeitslosigkeit zurück. Am stärksten war der Rückgang im touristischen Verwaltungskreis Obersimmental-Saanen. Die Spannweite der Arbeitslosenquote in den zehn…