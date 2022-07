Totes Wasser

Die sozialen Medien sind so eine Sache für sich. Zum Teil unterhaltsam, zum Teil doof, manchmal gefährlich, und immer zeitraubend. Meistens verbringe ich meine Zeit auf Instagram, das von einer gemütlichen Foto-App mittlerweile zum Nachahmer von TikTok und mit den andauernden Werbungen und Vorschlägen so richtig mühsam geworden ist. Mal ganz davon abgesehen, dass ich es etwas unheimlich finde, wie gut die Reklame zum Teil passt (wir haben mal von einem neuen Fernseher gesprochen und als ich die App öffnete, bekam ich direkt Werbung für einen Fernseher von Media-Markt – werden wir eventuell doch abgehört?), gibt es auch immer diese Vorschläge («Das könnte dich ebenfalls interessieren»), die zum Teil akkurat, zum Teil aber so richtig seltsam sind. Aus irgendeinem Grund bekomme…