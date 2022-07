Am Donnerstag, 14. Juli 2022, kurz vor 5 Uhr, wurde der Kantonspolizei Bern ein Verkehrsunfall am Bühl in Blausee-Mitholz gemeldet. Ein Motorradfahrer mit einem Sozius war von Frutigen herkommend in Richtung Kandersteg unterwegs gewesen, als es kurz nach dem Mitholz-Tunnel aus noch zu klärenden Gründen zur Fontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto kam.

Der 16-jährige Motorradfahrer und der 20-jährige Sozius wurden beim Unfall schwer verletzt. Sie wurden nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit je einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Der 21-jährige Autofahrer wurde zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Strasse war infolge des Unfalls rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern zwei Rega-Crews, ein Ambulanzteam sowie Angehörige der Feuerwehren Kandersteg und Frutigen. Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs und der Unfallursache wurden aufgenommen.