LAUFSPORT Am Stockhorn-Halbmarathon letzten Samstag nahmen etliche Frutigländer teil. Die erfolgreichsten waren Jerome Furer (8. Rang) und Urs Jenzer (15. Rang). Insgesamt starteten 366 LäuferInnen in den Kategorien Frauen, Herren und Staffel.

MICHAEL SCHINNERLING

Um 9.45 Uhr fiel in Oberwil auf 837 m ü. M. der Startschuss zur 19. Ausgabe des Stockhorn-Halbmarathons. Ziel war das Stockhorn oberhalb Erlenbachs. Für die Läufer galt es, eine Strecke von 21,1 Kilometern Länge und 1724 Metern Steigung zu bewältigen. Das Läuferfeld war hochkarätig besetzt. So standen etwa der Streckenrekordhalter Christian Mathys aus Biberist oder François Leboeuf aus Aigle (Sieger Aletsch-Halbmarathon 2022) am Start.

Zwei Rennen binnen einer Woche

Jerome Furer hatte noch den Eiger-Trail (51 km) in den Beinen.…