Ja zu Nachkredit für Strassensanierung

Wie im Dezember 2023 angekündigt, muss nebst dem Kanton Bern (als Bauherr) auch die Gemeinde Frutigen im Zusammenhang mit dem Projekt «Ortsdurchfahrt» mit erheblichen Mehrkosten rechnen. Der am 17. November 2019 von den Frutiger Stimmberechtigten bewilligte Kredit von 1,74 Mio. Franken reicht nicht aus. An der Urne wurde am Wochenende der beantragte Zusatzkredit von 600'000 Franken genehmigt. Die Stimmbeteiligung betrug 28.2 Prozent.