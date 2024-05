Hans Schmid demissioniert als GR-Präsident auf Mitte Jahr

Hans Schmid hat aus gesundheitlichen Gründen per 30. Juni 2024 als Gemeinderatspräsident von Frutigen demissioniert. Er hatte diese Tätigkeit seit dem 1. Januar 2017 inne (also während 7 ½ Jahren) und beendet sie 1 ½ Jahre vor dem Legislaturende (31.Dezember 2025). Schon vor seiner Zeit als Gemeinderatspräsident war Hans Schmid acht Jahre lang im Gemeinderat aktiv gewesen.

Der Frutiger Gemeinderat habe die Demission am 16. Mai 2024 zur Kenntnis genommen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Er wird an seiner Sitzung vom 6. Juni 2024 über den Zeitplan der Nachfolgeregelung beschliessen. Ab 1. Juli bis zur Wiederwahl eines Nachfolgers bzw. einer Nachfolgerin wird der bisherige Vize-Gemeinderatspräsident Thomas Gyseler diese Funktion übernehmen. Der Gemeinderat danke Hans Schmid für seine langjährige und geschätzte Behördenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute, so die Mitteilung.