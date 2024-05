LESERBILDER

Die spektakulären Polarlichter, die vergangene Woche in der Schweiz zu sehen waren, liessen auch LeserInnen des «Frutigländers» ihre Kameras zücken. Wie zum Beispiel die beiden Aufnahmen von David Bumann (Aeschiried) zeigen, präsentierte sich der Himmel über dem Thunersee sogar in unterschiedlichen Farbtönen. Gemäss MeteoSchweiz entstehen Polarlichter infolge hoher Sonnenaktivität. Die Sonne stösst elektrisch geladene Teilchen aus, die mit Molekülen in der Erdoberfläche zusammenprallen. Je nachdem, um welches Molekül es sich dabei handelt, ändert sich die Farbe am Horizont. Rote Lichter gehen auf Sauerstoffatome zurück, violette auf Wasserstoff- und Heliummoleküle.