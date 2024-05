Reichenbach kämpft um Bewegungsminuten

VORSCHAU Bis Ende Mai 2023 findet der schweizweit grösste Breitensportanlass statt: «schweiz bewegt» (Coop Gemeindeduell). Auch die Gemeinde Reichenbach beteiligt sich, wie bereits in den Vorjahren, daran. Ziel ist es, dass die Gemeinden so viele Bewegungsminuten wie möglich sammeln. Zum Abschluss dieses Bewegungsmonats möchte die Gemeinde Reichenbach möglichst viele dazu motivieren, Sportminuten zu sammeln. Sie organisiert dazu einen Anlass, bei dem mindestens vier Kilometer joggend, walkend oder spazierend absolviert werden. Dieser Event findet am Freitag, 31. Mai 2024, mit Start und Ziel bei der Turnhalle Kien statt. Der Parcours ist von 16 bis 20.15 Uhr geöffnet. Darüber hinaus können bis Ende Mai 2023 weiterhin Bewegungsminuten für die Gemeinde Reichenbach gesammelt werden. Um mitzumachen, muss man die App «Coop Gemeindeduell» herunterladen und darin alle Aktivitäten eingeben.

HEINZ ZURBRÜGG, SPORTKOORDINATOR REICHENBACH

Auskunft per E-Mail (info@sportandfun.ch) oder telefonisch (079 822 17 80)