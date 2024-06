BLICKPUNKT XPeaks

Verspäteter Start, bessere Aussichten

Montagnachmittag, Treffpunkt Reinisch (Frutigen) – die Heimat der beiden Ausnahmeathleten Chrigel Maurer und Peter von Känel (Bild oben links). Witterungsbedingt mussten sie den Start ihres «XPeaks»-Projekts um einige Tage verschieben. Der viele Regen und Schnee in den Bergen veranlasste sie dazu, die Bergschuhe gegen Ski zu tauschen. So flogen sie mit dem Gleitschirm oberhalb von Frutigen los in Richtung Lötschenlücke (Bild oben Mitte und unten). Tags darauf bestiegen sie frühmorgens das Aletschhorn (4194 m), den ersten der insgesamt 82 geplanten Gipfel (Gipfelselfie oben rechts). Anschliessend erholten sie sich in der Mönchsjochhütte, um am nächsten Morgen den Mönch zu besteigen und weiter zu den Fiescherhörnern zu fliegen. Auch diese konnten sie bereits «abhaken». Das Projekt hängt stark vom Wetter ab. Allerdings haben sich die Prognosen mittlerweile verbessert, sodass ein Flug ins Monte-Rosa-Gebiet möglich ist. Dort werden die Ski den beiden helfen, einige der 4000er vor Ort zu erklimmen.

TEXT: MAS; BILDER: KARIN VON KÄNEL