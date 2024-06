ADÉ, TSCHÜSS UND SERVUS

Ich dachte einst, vieles in meinem Leben würde nie enden: die erste gros se Liebe, meine Leidenschaft für den Luftsport und noch so manch anderes. Doch wir leben in einer Welt der Veränderungen, in der alles einmal vergeht. Einige Dinge ziehen sich jedoch wie ein roter Faden durch mein Leben und bleiben – zumindest vorerst. Meine Leidenschaft für Wörter genauso wie mein Lieblingskuchen, den meine Mama jedes Mal für mich bäckt, wenn ich nach Hause komme. Mittlerweile weiss ich, dass nichts ewig währt. Aber gerade daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Es erfordert Mut, aufkommende Chancen zu ergreifen, sie zu packen und nicht mehr loszulassen. Auch wenn ich mir manchmal mehr Stabilität und Beständigkeit in meinem Leben wünsche, komme ich nicht darum herum, Neues auszuprobieren. Ich war schon immer neugierig, doch besonders in Zeiten des Umbruchs ist es wichtig, auch gelassen zu bleiben und sich selbst und seinen Fähigkeiten zu vertrauen – vor allem, wenn man seinen eigenen Weg geht.

Heute ist mein letzter Arbeitstag beim «Frutigländer». Über ein Jahr lang war ich Mitglied der Redaktion und habe meine Kollegen und Kolleginnen schätzen gelernt. Nun ist der Moment gekommen, weiterzuziehen. In meiner Zeit in Frutigen besuchte ich viele Veranstaltungen, lernte interessante Menschen kennen und stellte auch kritische Fragen. Für die Erfahrungen, die ich machen durfte, bin ich dankbar. Mein Kapitel hier endet jetzt, somit ist dies wirklich ein Schlusspunkt. Abschied und Anfang – das eine gibt es selten ohne das andere, und für mich beginnt nun ein neuer Abschnitt.

Ich hoffe, dass ich im vergangenen Jahr mit meiner Arbeit einige von Ihnen informieren, zum Nachdenken anregen oder einfach nur zum Schmunzeln bringen konnte. Ich werde den Wörtern treu bleiben und weiterhin daran glauben, dass guter Journalismus vieles bewirken kann. Auch werde ich mein Bestes geben, den Mut aufzubringen, Chancen zu ergreifen. Zwar nicht in Frutigen, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie, wenn Ihnen mein Name in Zukunft irgendwo begegnet, weiterlesen werden.

MARIA STEINMAYR

M.STEINMAYR@FRUTIGLAENDER.CH