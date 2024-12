«7,5»

Millionen Pakete hat die Post in den Tagen vor dem Black Friday und nach dem Cyber Monday sortiert und in der ganzen Schweiz zugestellt. Damit ist der Rekord von 2021 überboten worden – damals waren es 7,4 Millionen Lieferungen gewesen. In den vergangenen beiden Jahren war die Paketflut dagegen etwas zurückgegangen.

